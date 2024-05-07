فن ومشاهير

"بسبب المخدرات".. متحدث الموسيقيين يوضح موقف النقابة بعد القبض على مجدى شطة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف د. محمد عبد الله " عضو مجلس الإدارة والمتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية"، موقف النقابة، من خضوع مؤدي أغاني المهرجانات مجدى شطة للتحقيق، بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة.

د.محمد عبد الله ، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" القبض على المؤدي، و إحالته للتحقيق مسألة تخص النيابة وحدها حاليا".

وتابع،: " مجدى شطة، ليس عضوا اصلا بالنقابة، و يمارس نشاطه فقط بموجب تصريح، وبالتالي القبض عليه ، هي مسألة شخصية ، تخص جهات التحقيق"

يذكر ان مؤدي المهرجانات وأسمه الأصلي مجدي مختار والشهرة "مجدى شطة"، تم القبض عليه في منطقة المرج، وبواجه اتهام بحيازة مواد مخدرة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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