"بسبب المخدرات".. متحدث الموسيقيين يوضح موقف النقابة بعد القبض على مجدى شطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف د. محمد عبد الله " عضو مجلس الإدارة والمتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية"، موقف النقابة، من خضوع مؤدي أغاني المهرجانات مجدى شطة للتحقيق، بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة.

د.محمد عبد الله ، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" القبض على المؤدي، و إحالته للتحقيق مسألة تخص النيابة وحدها حاليا".

وتابع،: " مجدى شطة، ليس عضوا اصلا بالنقابة، و يمارس نشاطه فقط بموجب تصريح، وبالتالي القبض عليه ، هي مسألة شخصية ، تخص جهات التحقيق"

يذكر ان مؤدي المهرجانات وأسمه الأصلي مجدي مختار والشهرة "مجدى شطة"، تم القبض عليه في منطقة المرج، وبواجه اتهام بحيازة مواد مخدرة