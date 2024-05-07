على طريقة "كرتون ماشا والدب".. هكذا احتفلت هاجر أحمد بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلاد ابنتها غالية، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "عيد ميلاد جميلتنا ماشا، غالية تبلغ من عمرها عامين، اللهم احفظ اولادنا وأطفالنا يارب"، وظهرت هاجر بملابس شخصية "ماشا"، وارتدت فستان باللون الوردي".

وشاركت هاجر أحمد في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

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