تامر حسني ينشر مقطع فيديو من كواليس تحضيرات "ري ستارت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو من كواليس فيلمه "ري ستارت"، وظهر وهو يقود دراجة مائية.

ونشر حسني الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "صباح الفل على الكل، شوية تمرينات على الصبح علشان بعض مشاهد الفيلم على البحر".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله نفسي شويه تمارين من دي، عندي حماس للفيلم، العالمي، قدها وقدود، الله ينور".

فيلم "ري ستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي، إخراج سارة وفيق، تأليف أيمن بهجت قمر.

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