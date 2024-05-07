بعد مناشدتها القضاء اللبناني التدخل.. إليسا تطرح أغاني ألبومها "أنا سكتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرحت النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الثلاثاء، أغاني ألبومها " انا سكتين"، عبر تطبيق انغامي، بعد عام من دخولها في نزاع قضائي، مع شركات "روتانا"، و "وتري".

النجمة إليسا، قامت بطرح أغاني الألبوم، بعد تعديل اسمه من "بتمايل ع البيت"، إلى "أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد"، و"النظرة الأولى"، و"نظرات"، و"من أول السطر".

النجمة اللبنانية إليسا، واجهت على مدار عام ، أزمات عديدة ، منذ إعلانها عن تولي شركتها الخاصة "إي ريكوردز"، إنتاج الألبوم الذي يعد رقم 13 في مسيرتها الفنية، والذي ياتي بعد 4 سنوات من طرح ألبومها " صاحبة رأي".

وطلبت النجمة اللبنانية، من القضاء اللبناني،التدخل بدعوى سيطرة شركة روتانا، على قناتها في موقع يوتيوب، وحجب الشركة أغنيه "العقد".

إليسا، كانت قد دخلت في نزاع قضائي مع شركة "وتري"، التي كانت قد تعاقدت معها على توزيع الألبوم، وأقامت أيضا دعوى قضائية ضد الفنان والملحن زياد برجي، بسبب أغنية "أنا وبس"، عقب طرحه أغنية لها نفس اللحن، تحت عنوان " وبطير".