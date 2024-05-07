"الحب الحقيقي".. رسائل غرام ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز، قوائم مواقع فيسبوك، و " إكس"، عقب ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، وحديثها عن مشاعرها تجاه زوجها السابق النجم أحمد العوضي.

النجمة ياسمين عبد العزيز، في أول ظهور بعد 4 شهور من إعلانها طلاقها رسميا، قالت،: "أنا مش بحب أحمد أنا بعشقه".

وتابعت: "لما حبيت أحمد اكتشفت أن أنا مكنتش بحب قبل كده، إن الحب اللي قبل كده ده أنا محبتش، أن أحمد أول حب في حياتي، وكنت فاكرة أن قبل كده ده حب، لا مكانش حب لأ هو الحب الحقيقي أحمد، وأنا عن نفسي عملت استخارة وروحت عملت عمرة ودعيت ربنا اللي رايده هيكون، وأنا ربنا عايز يمشيني في السكة دي أنا راضية واللي هو عايزه يكون، وحتى لو كان عايز يدخلني في سكة مش على رغبتي لأ هو اللي شايف مش ممكن يكون ده خير".

"الحب الحقيقي"

ويأتي حديث النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد خروج النجم أحمد العوضي، في أكثر من مناسبة وتأكيده حبه لها.

النجم أحمد العوضي خلال ظهورها في رمضان الماضي، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامج "ع المسرح"، قال:"أصدق حب كان ياسمين طبعا".

وأضاف العوضي:" ياسمين هى الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لإني عشت معاها أياما بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده علطول مش دلوقتي بس".

"بنت الآصول"

النجم احمد العوضي، في 24 يناير الماضي ، تحدث في مداخلة هاتفية، مع برنامج " يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، و قال:" أنا وياسمين عبد العزيز حالة خاصة جدا، وقصة كبيرة جدًا والعالم العربى كله مهتم بينا، وكان معانا قلبًا وقالبًا، والانفصال تم بطريقة تليق بينا وبحب الناس لينا".".

وأضاف،:" ياسمين أول ما سمعت إني دخلت المسشتفى، وجالي التهاب في الشعب الهوائية رغم إننا متطلقين، بعتت لي قالت لي أنت كويس؟، وهي أول واحدة قلت لها، اني تعبت، وهاروح المستشفى ".

العوضي تابع،: أنا رحت المستشفى لقيت ياسمين داخلة عليا، وبتطمن و مسابتنيش لحظة وده مش جديد عليها، أنا حبيتها عشان هي بنت أصول وفيه بينا احترام، وأصل وده مستغربتوش منها وده كنت مستنيه، وأنا حبيت أطمن كل اخواتي، بيني وبين ياسمين عبد العزيز كل احترام".

"بحبك"

في عام 2022، وبعد عامين من زواجهم، حرص النجم أحمد العوضي، على مشاركة المطرب عمر كمال، اختيار كلمات أغنية لتقديمها كإهداء إلى النجمة ياسمين عبد العزيز .

وتقول كلمات الأغنية،" بحبك إيه.. بحبك كلمة توصف إيه في إحساسي، يا أغلى الناس يا ست الكل تاج راسي، ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي".