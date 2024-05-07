ثلاثية طربية استثنائية على أكبر مسارح مدينة الشيخ زايد

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع كلا من الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة مي فاروق، وذلك على أحد المسارح الكبرى بمدينة الشيخ زايد .

تفاصيل حفل مدحت صالح ومي فاروق وريهام عبد الحكيم

يقام الحفل في 17 مايو الجاري داخل أحد المنتزهات الكبرى بمدينة الشيخ زايد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها .

أحدث أغاني مدحت صالح “حمايا العزيز”

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ مدحت صالح من خلال أغنية “حمايا العزيز”، التي اجتازت حاجز 600 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "

حمايا العزيز الف شكر وسلام لأجمل هديه وأجمل غرام لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا وأحب ان أقولك وأعيدلك كمان دي هي ف عنيا اللي جاي واللي كان أصيلة ووفيه دي فرحة عنيا أنا وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان حمايا وحبيبي وجد الولاد مشفتش في طيبتك وقلبك بجد مهو إنت البداية يا أصل الحكاية هنا وكل لما أشوفك هعيدلك وأقول دي نعمه ف حياتي دي بنت الأصول أصيلة ووفيه دي فرحت عنية أنا وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان حمايا العزيز الف شكر وسلام لأجمل هديه وأجمل غرام لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا



أحدث أغاني مي فاروق “كل الحبيبة”

أما مي فاروق فقد طرحت حديثًا أغنية “كل الحبيبة”، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها "

عارِف كُل الحّبيبه وكلامهم على أغانيهم وعدد ناس فرحانه بيهم أنا عشقى أكتر بشوية مرة أو اتنين لاء ميه مين فيهم شاف الطيبة أتحدى ّ أحن ما فيهم لو شوفوا طيبتك بعينيهم زى ما شُفتها ب عينيا يجوا يشوفوا الحنيه تعرف ساعات ب أستكترك على نفسى لما ب أبصُ لك ولما ب أسمع ندِهتك ياما بعينيا ب أصورك كل الكلام اللى إتكتب ف الحُب قبلك ده إتلغىّ إنت الوحيد اللى إتوهب وصف الحيادى كُلها بكرة حايتقال أسامينا ل لقلوب لسه بيتلاقوا حايقلوا فى إتنين ياما دقوا م الدنيا جمال ليالها

