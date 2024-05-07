صابر الرباعي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "الباشا"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المطرب صابر الرباعي أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "الباشا"، والمقرر طرحها في الفترة القادمة.

تفاصيل أغنية الباشا

يتعاون صابر الرباعي في أغنية "الباشا" مع الشاعر محمد أبو نعمة، والملحن محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، والأغنية من إنتاج شركة R&M.

صابر الرباعي

ووعد صابر الرباعي جمهوره بأن الأغنية ستكون مفاجأة مختلفة هذه المرة، لأن صابر يؤمن دائما بالمضمون أكثر من اهتمامه بكثرة الأعمال، لذلك يختار بدقة من حيث الكلمات والألحان، فهو مؤمن بأن كل أغنية يطلقها يجب أن تعيش للمستقبل.

سجل الفنان صابر الرباعي بأغنيته الجديدة " سألت عليكي" أكثر من مليون مشاهدة، مؤخراً، خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية صابر الرباعي الجديدة سألت عليكِ

أغنية سألت عليكِ من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، وتقول كلماتها "سألت عليكِ من فتره

وقلت سؤالي ما يضرش

صعبت علي على فكره

لقيت الحاله ما تسرش

سألت عليك من فتره

وقلت سؤالي ما يضرش

صعبت علي على فكره

لقيت الحاله ما تسرش

يا ريت الناس بكتر الناس

ما تتغرش

واديكي احتاجتي حضني بجد

ما فيش برايا حنيه

ما حدش قالك ان الورد

ده سر حياته في الميه

واديكي احتاجتي حضني بجد

ما فيش برايا حنيه

ما حدش قالك ان الورد

ده سر حياته في الميه

أنا اتقدمت اهو وانتي

طريقك فاضي ومظلم

خسرتي الكل واندمتي

وهفضل فيكي ومعلم

أنا اتقدمت اهو وانتي

طريقك فاضي ومظلم

خسرتي الكل واندمتي

وهفضل فيكي ومعلم

يا ريت قلبك يكون

من غلطته اتعلم

واديكي احتاجتي حضني بجد

ما فيش برايا حنيه

ما حدش قالك ان الورد

ده سر حياته في الميه

واديكي احتاجتي حضني بجد

ما فيش برايا حنيه

ما حدش قالك ان الورد

ده سر حياته في الميه

سألت عليك من فتره

وقلت سؤالي ما يضرش

صعبت علي على فكره

لقيت الحاله ما تسرش".

صابر الرباعي أغنية اللي همّك

كان قد طرح صابر الرباعي حديثًا أغنية “اللي همك”، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “بقى هو دا اللي همك فيه اقول للناس إيه هسيبك ليه بتبكي وجايالي تترجي بلاش لو كلامي يجرح بحبك إيه لا ندمت عليه هسيبك تاخدي اللي تستاهليه هقول للناس ايوه ظالمك انا خلاص هو دا اللي يريح وعلى الله تيجي تاني ف يوم ارتاحي دوقي بعدي النوم أنا ماشي بنيه خالصه خلاص ولا فيها رجوع كام دمعه عليكي مش لايقين ليه تأذي عيونك الحلوين .. دا جمالك هو راسمالك مش ناقصه دموع بلاش وحياتك بتحلفي ليه مصدق كل اللي تكدبي فيه بقيتي ملاك ما انت كده اصلا خلاص عايزه إيه تاني مني وقوفك قدامي كل دا ليه خلاص قولتي اللي نفسك فيه وعشان أبقى ظالمك روحي بقى وقولي اللي قولتيه عني”.