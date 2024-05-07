بنقدر ظروفك.. الكوميديا تسيطر على البرومو قبل عرضه فى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق عرض فيلم "بنقدر ظروفك"، بطولة النجم أحمد الفيشاوي والفنانة نسرين طافش في السينمات يوم ٢٢ مايو الجاري.

وسيطرت الكوميديا على مشاهد البرومو بشكل كبير ونال اعجاب الجمهور بعد عرضه.

وروجت الفنانة مي سليم لأحداث الفيلم الذى تشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي والمقرر طرحه في دور العرض يوم 22 مايو الجاري، حيث نشرت مي البوستر الدعائى الخاص بها من الفيلم.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر النهائي للعمل المقرر عرضه بالسينمات قريبا.

وظهر على البوستر أبطال الفيلم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير.

تدور أحداث الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

وكان شارك النجم أحمد الفيشاوي مؤخرًا فى فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي، وقرر صناعه اهداء العمل للزعيم عادل إمام وأسرة فيلم "البحث عن فضيحة"، حيث وهبوا هذا الإهداء قبل بداية عرض الفيلم.

وتشارك الفنانة نسرين طافش في فيلم "السيستم" مع الفنان أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، وبسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر.

شخصية نسرين طافش فى السيستم

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت، حيث تجسد نسرين طافش سيدة جميلة ومغرورة وقعت في أكثر من تجربة فاشلة مع الرجال، ما يصيبها بعقدة من الرجال ويجعلها تعانى في سياق الأحداث، وتتعرض للمشاكل الكثيرة التي تؤثر على حياتها الاجتماعية وعلاقتها بالمجتع الذى حولها.

أبطال السيستم

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.