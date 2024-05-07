ظهور مؤثر للداعية الإماراتي وسيم يوسف وهو يتلقى العلاج الكيماوي في المستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يظهر الداعية الإماراتي وسيم يوسف وهو يتلقى العلاج الكيماوي ويخضع للتخدير داخل أحد المستشفيات. وفي الفيديو، يتحدث يوسف بكل شجاعة وتفاؤل حيث يشير إلى أن المرض ليس هاجسًا له وأنه يعتبره نعمة بدلاً من ابتلاء. قال: “بحدثكم شوي قبل ما ييجي الدكتور، المرض هذا غير اهتمامتنا، يعني اسأل واحد أقوله إيش فيك، يقول سرطان ساركوما، وأقول يا مرحبا”. وأضاف: “صار مستوى تعارفنا بالمرض، المرض نعمة وليس ابتلاء، يريك حجمك الطبيعي في الدنيا”. وفي ختام الفيديو، أعرب يوسف عن تفاؤله وثقته بالله، قائلاً: “اليوم عندي شيء الله لا يريه لأحد”.

تلقى الفيديو استحسان وتعاطفًا كبيرًا من المشاهدين، الذين أشادوا بشجاعة وسيم يوسف وتفاؤله القوي في مواجهة التحديات الصحية. وتفاعل الكثيرون مع رسالته الإيجابية بخصوص المرض، حيث أعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل وتمنوا له القوة والصبر في رحلته العلاجية.