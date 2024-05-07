أحمد العطار لـ "الخليج 365": "انتهيت من ألبومي الجديد وأتعاون مع حفيد الموسيقار علي إسماعيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يعود الفنان أحمد العطار للساحة الغنائية بعد غياب سنوات، بعد أن تميز بتقديم عدد من الأغاني، وكانت أشهرها أغنية "عندي بالدنيا" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب وتسببت في شهرة واسعة للعطار في مصر والوطن العربي.

وغاب العطار لسنوات وسط تساؤلات جمهوره ومحبيه حول السبب وراء اختفائه، وتواصل "الخليج 365" مع الفنان أحمد العطار الذي كشف عن العديد من الكواليس الخاصة بمشاريعه الغنائية وعن اختفائه من الوسط الغنائي لسنوات، وعودته مرة أخري من خلال استايل مختلف ولكن بنفس الجودة الفنية التي نجح "العطار" في تقديمها منذ بداية مشواره الفني.

وكشف "العطار" عن تحضيره لألبوم غنائي جديد وقال: "أنا بعد فترة غياب بحاول دلوقتي أرجع بشكل جديد وعامل أغاني جديدة معايا حفيد علي إسماعيل هو اللي عامل معايا الشغل الجديد ومتعاقد مع شركة إنتاج كويسة وفيه مفاجآت حلوة للجمهور، وأنا خلصت ألبوم مكون من 7 أغاني وهيطرح خلال الفترة اللي جاية".

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