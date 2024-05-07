أول تعليق من زوجة عصام صاصا بعد الإفراج عنه من النيابة بكفالة مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبرت جهاد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، عن سعادتها بعد الإفراج عن زوجها بكفالة مالية، على خلفية واقعة دهس شاب أعلى الطريق الدائري.

ونشرت "جهاد" ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "روحي رجعتلي".

غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات، إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، أمس الاثنين.

وألقت قوات الشرطة القبض على عصام صاصا مطرب المهرجانات، بتهمة دهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وقررت النيابة، حجز عصام صاصا وإحالته إلى مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من دمائه، وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه ومدى تيقظه وقت الحادث.

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