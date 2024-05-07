ورد الخال ودانييلا رحمة تجتمعان مجددًا على مسرح واحد… اقرأ التفاصيل

يواجه نجما الكوميديا شادي الفونس وخالد منصور نجمتي الدراما اللبنانية والعريية ورد الخال ودانييلا رحمة في حلقة جديدة من برنامج الألعاب والمسابقات “الليلة دوب” مع النجم حسن الرداد، وهو النسخة المعربة من البرنامج الأميركي الشهير “That’s my Jam”، والذي يُعرض على MBC1 و”MBC العراق”.

الجدير بالذكر أن كل حلقة تشهد تحديات متعددة، تختبر المعلومات العامة للفنانين، وقدرتهم على إيصال أفكارهم تحت ضغط وقت محدود للإجابة.

يُعرض برنامج “الليلة دوب- That’s my Jam” على MBC1، كل أربعاء الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت الرياض.

يُعرض برنامج “الليلة دوب- That’s my Jam” على “MBC العراق”، كل أربعاء الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت العراق.

نذكر أن دانييلا رحمة حققت مع ورد الخال نجاحًا كبيرًا في الموسم الثالث من مسلسل “للموت” مع النجمة ماغي بو غصن من انتاج ايغل فيلمز.