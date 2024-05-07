ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة بالجزء الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل ياسمين عبد العزيز الجزء الثاني من حلقتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، اليوم في تمام الحادية عشر مساءً على شاشة Dmc .

حلت ياسمين عبد العزيز، أمس، ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الشخصية وتفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي .

أكدت ياسمين عبد العزيز سبب انفصالهما، وأثناء حديثها عنه لم تتمالك نفسها وانهارت من البكاء، معلقه: "انفصلنا عشان ربنا عايز كده، وعملت عمره وصليت استخارة، لكن ربنا أراد يحصل بينا كده".

ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس

ياسمين عبدالعزيز: بقيت رقيقة أوي لما حبيت أحمد العوضي

تابعت ياسمين عبد العزيز في حديثها: "أنا بقيت رقيقة أوي، مكنتش كده والله، لما حبيت أحمد اكتشفت أن أنا مكنتش بحب قبل كده، إن الحب اللي قبل كده ده أنا محبتش، أن أحمد أول حب في حياتي، وكنت فاكرة أن قبل كده ده حب، لا مكانش حب لأ هو الحب الحقيقي أحمد، وبعد ما عملت استخارة وروحت عملت عمرة ودعيت ربنا اللي رايده هيكون، وأنا ربنا عايز يمشيني في السكة دي أنا راضية واللي هو عايزه يكون، وحتى لو كان عايز يدخلني في سكة مش على رغبتي لأ هو اللي شايف مش ممكن يكون ده خير".

وأستكملت ياسمين عبدالعزيز حديثها عن تفاصيل علاقتها بألأحمد العوضي، قائلة: "وأنا عارفة أن أحمد بيحبني على فكرة، وهو عارف إني مش بس بحبه، دا أنا بعشقة، وبعيدًا أن فيه سبب من الأسباب مينفعش نتكلم فيه ومش خيانة، عشان في ناس مؤذية كتير، ده في ناس مورهمش حاجة غير أنهم يؤذوني بس بقالهم سنين، وأنا مش هينفع أتكلم في تفاصيل، والجمهور الناس الحقيقية اللي بتحبنا هي حبانا مع بعض، وفيه بقى الناس الشريرة اللي بتسخن وفيه ناس قلبها أسود ميقدروش يشوفوا اتنين بيحبوا بعض عشان هما ميعرفوش يعني أيه حب، جواهم كره محبوش فميعرفوش يعني ايه حب".

وتابعت: "لما قعدوا يقولوا انتوا في السحور شوفتوا بعض وكل ده متركب احنا ماشوفناش بعض في السحور، الفيديوهات اللي بتتعمل دي كل ده تركيب، هو كان موجود في وقت وأنا كنت موجودة في وقت احنا ماشوفناش بعض أساسًا، وبتفرج على الفيديوهات دي بقول هو أنا عملت كده يا جماعة إرحمونا بجد، وفي ناس كتيرة مصدقة إن إحنا شوفنا بعض".

وأختتمت ياسمين عبدالعزيز حديثها حول إذا جمعتها صدفة مع "العوضي" قائلة: "أنا طول الوقت بهرب افتح الفيسبوك الاقيني انا وهو حاضنين بعض، افتح تيك توك الاقيهم عاملين لينا فيديوهات، يا جماعة ارحموني الحاجات دي بتوجع على فكرة، وبتبتدي تفكري في اللي فات والحاجات دي بتوجعك بالذات كمان لما تكوني بتحبيه".