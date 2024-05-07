كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في مصر الشهر المقبل.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب كاظم الساهر، لإحياء حفلًا جديدًا في مصر، 28 يونيو المقبل.

وروج كاظم الساهر، لبوستر الحفلة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق: "احفظوا هذا التاريخ".

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي الإماراتية، يوم 23 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

وطرح كاظم الساهر، أولى أغنيات ألبومه الجديد المكون من 13 أغنية، والذي يحمل اسم "مع الحب" في يناير الماضي، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية".

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