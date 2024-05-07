نسرين طافش ترد على جمهورها بسبب بث "تيك توك": "رخص لركوب أي تريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة نسرين طافش عن صمتها بعد مهاجمتها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بث مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك" واتهامها من قبل البعض عن قيامها باستغلال المتابعين من أجل مزيد من المشاهدات.

ونشرت "نسرين" منشور عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" أوضحت خلاله ما حدث قائلة: "من قذارات السوشيال ميديا، أني عملت بث كامل على تيك توك من كام يوم حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشيال ميديا وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة وتطوير الذات وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا وكيف منقدر نعمل نظام صحي بيخلينا نكبر ونبين أصغر من عمرنا وتخلل البث مزاح ككل الناس بيعملوه جد عادة على الهدايا مع المتابعين وأنا كنت عم بمزح لأنه وحدة من الفانز قالت لي ممازحة بس بعتولك حوت وين الأسد؟ والتكبيس والمزح طبعًا بيعمل جو لأنه بيرفع الريتش لانه لازم نمزح نحن مو بدرس مواعظ".

واستكملت: "بس كمية القذارة ياللي همشت ولغت ساعتين من البث المفيد المبهج اللي منفعة ووعي وخير ومسكو بمزحة عملوها محور البث بتدل على شحادتهم للترند وجوع ورخص لركوب أي ترند على أكتاف الناس محترمة وراقية بتسوى راسهم، بالوقت اللي في ناس بتطلع تعمل بث تافه لا مضمون ولا هدف وتحديات سخيفة ما بيجيبو سيرتهم، كم أنتم جوعانين ورخيصين وشحادين ترندات، يارب طاقتكم تبقى ترند عليكم واحد واحد، انتوا كل مطبل معاكم بس عم ياخد ذنوب وطاقات سلبية راح تخلي حياتكم مثل بشاعة نفوسكم".

وكانت آخر مشاركات الفنانة نسرين طافش بفيلم "السيستم" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والفنان طارق لطفي وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن نسرين طافش تشارك بفيلم "بنقدر ظروف" والذي تعيد خلاله التعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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