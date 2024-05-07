مطرب هيب هوب أمريكي يدعم القضية الفلسطينية بأغنية تذهب أرباحها لوكالة "أونروا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت مطرب الهيب هوب الأمريكي ماكليمور عن مقطع من أغنية جديدة بعنوان "Hind’s Hall" والتي يدعم خلالها القضية والشعب الفلسطيني وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "X" و"انستجرام".

وهاجم "ماكليمور" الشرطة الأمريكية في تعاملها مع المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية في مدينة نيويورك وعدد من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، كما هاجم سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من السياسيين البارزين وأكد أنهم السبب في تردي الأوضاع في غزة، وأن الجيل الحالي لن يخضع ولن يستسلم على الرغم من كل المكائد، وهاجم العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي منها "Meta" نظرًا لتعنتها ضد داعمي القضية الفلسطينية.

وعلق "ماكليمور" على مقطع الأغنية: "بمجرد طرح الأغنية على كل المنصات ستعود أرباحها لوكالة أونروا"، وحرص عدد كبير من متابعيه على توجيه الشكر له منهم المصور الفلسطيني معتز عزازية، والإعلامي باسم يوسف وعلق: "انت الغضب الحقيقي ضد هذه الآلة، أغنية القرن"، إلى جانب الملحن حسن الشافعي وعلق: "الحقيقة".

وشارك "ماكليمور" في شهر نوفمبر الماضي بأحد التجمعات المؤيدة للقضية الفلسطينية في العاصمة واشنطن وقال: "طلبوا مني التزام الصمت، طلبوا مني إجراء بحثي، لأن الأمر معقد جدًا بحيث لا أستطيع أن أقول شيئًا أليس كذلك؟، أن ألتزم الصمت في هذه اللحظة، في الأسابيع الماضية قمت ببعض الأبحاث، لا أعرف ما يكفي لكني أعرف بأن هذه إبادة جماعية، نحن صامتون نحن متواطئون وطبعًا نحن بحاجة إلى أن نكون صوت من لا صوت لهم، وهذا النظام العنصري الذي نراه أمامنا مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وها نحن هنا، حرة حرة فلسطين حرة".

ماكليمور هو مغني راب وهيب هوب أمريكي من أصول إيرلندية ولد في 19 يونيو 1983 بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، بدأ مشواره الغنائي عام 2000 وصدر له العديد من الأغاني على طريقة الكليبات وحققت له شهرة واسعة حول العالم كان أشهرها أغنية "Thrift Shop" و"Can't Hold Us".

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