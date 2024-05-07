محمد رمضان: "حلم أي شخص ناجح يبقى نمبر وان.. مفيش حد بيتمنى يكون رقم 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد الفنان محمد رمضان، أن التخطيط السليم وبذل الجهد المطلوب والإخلاص في العمل، جميعها عوامل تساعد على تحقيق النجاح.

وأضاف "رمضان"، في لقائه على فضائية "Ontv"، اليوم الثلاثاء، "سر النجاح هو الوعي قبل السعي، وأعتقد مستحيل النتيجة هتكون غير مرضية لما يبقى في كل الحاجات دي، وثقة في ربنا لازم النتيجة تكون مرضية للشخص والجمهور".

وأوضح أن حلم أي شخص ناجح هو أن يصبح "نمبر وان"، متابعًا: "مفيش حد بيتمنى يكون رقم 2 على ما أظن".

أعلن النجم محمد رمضان، عن إحيائه حفلا غنائيا في لبنان يوم 17 أغسطس المقبل.

وغاب "رمضان" عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2024 بعد تأجيل الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة".

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