ما هي حقيقة خبر خطوبة الفنان ماجد المهندس وليليا الأطرش؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:23 مساءً - ردت ليليا الأطرش لأول مرة على أنباء خطوبتها لماجد المهندس، وذلك بعد أن حاصرت الثنائي شائعات الارتباط بسبب مجموعة من الصور التي نشرتها الفنانة الشهيرة برفقة ماجد المهندس وأرفقتها بكلمات رومانسية.

لم تمر أيام إلا وفاجأت ليليا الأطرش الجمهور بحذف الصور من حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور “إنستجرام” وهو ما أرجعه البعض إلى غضب ماجد المهندس، فيما اعتبره آخرون خطوة من ليليا الأطرش لإنهاء هذه الإشاعات على طريقتها الخاصة.

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رد ليليا الأطرش

يبدو أن أزمة ما بسبب الإشاعات تسببت في حذف ليليا الأطرش لصورها مع ماجد المهندس وبعدها ظهرت الفنانة الشهيرة في لقاء نفت فيه وجود أي علاقة بينها وبين ماجد المهندس قائلة: “مش معقول كل ما هنتصور مع حد ونحط صورا يبقى فيه قصة حب ده كلام مش منطقي”.

ليليا الأطرش وماجد المهندس

وكانت شائعة ارتباط ماجد المهندس وليليا الأطرش تصدرت التريند خلا الأيام الماضية وذلك بسبب الصور التي نشرتها الفنانة الشهيرة وتسببت في موجة من الجدل واسعة خاصة وأنها أرفقت كل واحدة منهما بتعليق رومانسي مستعينة بجمل من أغاني ماجد المهندس، ليعتبر البعض أن علاقة رومانسية تجمع بين الثنائي وأن هناك خطوة رسمية منتظرة.

ونشرت ليليا الأطرش على واحدة من الصور بكوبليه من أغنية ماجد المهندس ليعتبر البعض استعانتها بالأغنية وبكوبليه رومانسي منها مغازلة صريحة للفنان الشهير وتخرج بعدها شائعات الارتباط بينهما.

ثم نشرت ليليا الأطرش في اليوم التالي صورة أخرى من نفس اللقاء مستعينة بكوبليه آخر من أغنية وآهيامه وكتبت: “يا جميل الروح.. وصفاً ومحتوىً ووضعت قلب في آخر عبارتها ليتعامل الجمهور مع الصورة على أنها تأكيد لعلاقتهما خاصة وأن الصورة الأولى تسببت في انتشار الأنباء بخطوبتهما.

والتزم الثنائي الصمت ولم تصدر أي تعليقات منهما حتى الساعات الأخيرة وهو ما اعتبره متابعون تأكيد على ارتباطهما ليبدأ الجمهور في التفاعل مع الخبر في تعليقات منها: “ماجد المهندس خطب يا بنات لطفية ( ليليا الأطرش ) اللي باب الحارة بس مصدري تك توك بس والله لايقيين لبعض ، تدريتوا ولا كالعادة أنا مصدركم”. “#ليليا_الاطرش إحساسي يقلي ان الخبر إشاعة والطرفين ساكتين عشان توسيع نطاق الإشاعة عشان الترند”. “ليليا الاطرش من هي صغيرة وجميلة كلمة حق تابعي مرايا وغيرها من مسلسلات مو مثل باقي الممثلات يغلبهم العمليات حتى ماجد بنفسه مسوي عمليات تجميل فمش فاهمة اللي يأكدوا الخبر وينفونه على إنه الشخص عامل تجميل أو لأ”.

وبعد حذف ليليا الأطرش لصورها مع ماجد المهندس من حسابها الشخصي تفاعل متابعون معها في التعليقات بكلمات: “ليش تحذفي الصور بسبب إشاعات وناس فاضية أنت رديتي الحين في ها الفيديو ما في حدا حقه يجبرك إيش تنشري وما تنشري على حسابك”. “حذفك للصور العقول المريضة هتسوي عليه أفلام وهيعتبروا إنك حذفتيها بعد ما انكشف أمر علاقتكم.. عيشي حياتك والإشاعات ما بتبطل”.

وكانت ليليا الطرش شاركت متابعيها قبل أشهر قليلة بلقطات من كواليس حضورها واحدة من حفلات ماجد المهندس الكبرى،وأظهرت اللقطات تفاعلها مع أغانيه وسعادتها الكبيرة خلال الحفل”.

كما أعلنت ليليا الأطرش أنها عزباء في مقطع فيديو سابق نافية أي علاقة بينها وبين الفنان ماجد المهندس، مؤكدة على أنها لن تقبل على خطوة الزواج إلا عند وجود الشخص المناسب وليس من أجل الأمومة فقط واعتبرت أن الزواج من أجل الإنجاب فقط هو خطوة أنانية وأن العلاقات ينبغي بها توافر الاستقرار والأمان”.

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