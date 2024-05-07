في ذكرى رحيله الـ8.. هل تعرفون أن هذا الممثل الشاب هو ابن الفنان وائل نور؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:23 مساءً - تصدر اسم الفنان الراحل وائل نور، قائمة محركات البحث «جوجل»، حيث وافق 2 مايو الجاري، ذكرى وفاته إثر تعرضه لأزمة قلبية.

نجل وائل نور

وكثير لا يعلمون أن للفنان الراحل وائل نور نجل ورث عنه مهنة التمثيل، فهو الفنان الشاب “يوسف وائل نور“، الذي انجبه من زوجته السابقة الفنانة “أميرة العايدي“؛ والذي شارك في عدة أعمال منها “مسلسل كلبش 3″، ومسلسل “خارج السيطرة”، ومسلسل “ضربة معلم” وظهوره الأول كان في موسم مسلسلات رمضان 2018، من خلال “مسلسل أبو عمر المصري”.

كما شارك الفنان الشاب يوسف وائل نور في المسلسل الإجتماعي “مسلسل دايما عامر” الذي عرض في سباق دراما رمضان 2022.

يوسف وائل نور يتحدث عن والده الراحل

في سياقٍ آخر، تحدث يوسف وائل نور عن والده خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي بـ “برنامج واحد من الناس” على قناة النهار، وقال يوسف نور إن الكوميديا كانت السمة الغالبة على شخصية والده الراحل الفنان وائل نور، الذي كان يضحكه حتى عندما ينصحه، وهو يتمنى أن يأخذ عنه هذه الصفة، بجانب وراثته شكل وصوت والده.

وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج، قالت والدته الفنانة أميرة العايدي إنها كانت تتمنى وجود وائل نور حتى يرى نجاح ابنه، ورغم أنها لا تستطيع الحكم عليه كممثل، إلا أن نجوما ومخرجين كبارا شهدوا له بالموهبة.

كما كشف الممثل الشاب يوسف وائل نور إن أصعب مشاهده في “مسلسل كلبش 3” كانت تلك التي مثلها أمام والدته، الفنانة أميرة العايدي، وخاصة مشهد يفترض أن يقوم فيه بشنق نفسه، ما تسبب لها في متاعب نفسية كبيرة.

زيجات وائل نور

عاش وائل نور قصة حب مع الفنانة أميرة العايدي التي وقع في غرامها منذ أول لقاء في استديو التصوير عام 2003، وتزوجها ورزقا بابنهما يوسف وابنتهما سارة، لكن تدهورت العلاقة بعد عودة أميرة للتمثيل وانفصلا بعد 7 سنوات، ليتزوج مرة أخرى من «غادة محمد»، وأنجب منها ولدًا وبنتًا، ايضًا وبعد وفاته أنجبت ابنه الأخير «حمزة»، إذ توفي وهي في آخر أيامهما من الحمل، فجاء ابنه بعد أيام قليلة من وفاته.

وفاة وائل نور

رحل وائل نور في 2 مايو 2016 عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد إصابته بجلطة في القلب، نتيجة شراهة التدخين وارتفاع ضغط الدم، وُثر عليه متوفيًا في منزله بالإسكندرية وحيدًا.

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