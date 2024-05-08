بالفيديو.. ياسمين عبدالعزيز تُبهر إسعاد يونس وتنجح في تحضير "محشي كرنب" و"بوفتيك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على فضائية "DMC".

قدمت الفنانة ياسمين عبد العزيز فقرة طبخ خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس.

وقامت ياسمين عبدالعزيز بتحضير وتجهيز محشي ورق العنب، و"البوفتيك" على الهواء.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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