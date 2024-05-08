خديجة معاذ تخطف التريند بعد عقد قرانها.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - خديجة معاذ.. مطربة سعودية شابة خطفت الجمهور السعودي خلال الساعات الأخيرة وأصبحت محط اهتمام الكثيرون بعد إعلانها عقد قرانها.

وتصدر اسم خديجة معاذ مؤشرات جوجل اليوم الأربعاء حيث بحث عنها الكثير من جمهورها ومحبيها بالوطن العربي لمعرفة تفاصيل زفافها وحفل عقد القران، ولكن لم تنشر الفنانة الشابة أي تفاصيل حول زواجها سوى صورة مكتوب عليها خبر الزواج، ونشرتها على أحد منصات السوشيال ميديا الخاصة بها.

وكتبت معاذ على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "سناب شات":"الحمد لله الذي بفضله تؤلف القلوب وبنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله عقد قراني.. اللهم اجعله عقد تنعقد به سعادتنا.. 7-5-2024".

وتفاعل متابعيها مع إعلان زواجها موجهين لها رسائل تهنئة ومباركات داعين الله عز وجل أن يجعله زواج مبارك ويديم عليهم الاستقرار والمودة والحب.

خديجة معاذ هي فنانة في العقد الثالث من عمرها اشتهرت بصوتها العذب وخفة ظلها، ذكرت خلال العديد من اللقاءات الإعلامية لها أن الغناء كان ولا زال أهم أولوياتها في الحياة، مما دفعها التضحية بدراستها الجامعية لمدة 8 سنوات، من أجل استغلال الفرص المتاحة لإبراز موهبتها والدخول عالم الفن والغناء.

أشادت بها المطربة الإماراتية الكبيرة أحلام الشامسي، وتعاونت معها في أغنية "لا يروح الليل، وقالت عنها في أحد الحفلات التي حرصت أن تقدمها معها خلال موسم الرياض 2021:"شدني صوتها عندما سمعتها لأول مرة فيه بحه سعودية وعُرب يمانيه، وأردت أن تصاحبني في أغنيه لايروح الليل، كما وصلتني محبتها لي، وكما يقال من القلب للقلب رسول، فأحببت أن ادعمها بشكل اقوى ليستقبلها جمهوري بكل حب كما استقبلتها..اتمنى لها النجاح".