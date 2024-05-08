“موسم الرياض” يوقع شراكة استراتيجية مع منظمة فنون القتال المختلطة UFC

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل بين “موسم الرياض” وشركة ومنظمة فنون القتال المختلطة UFC.

وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة سيتم إطلاق حدث جديد وضخم لـ UFC سيتم تنظيمه خلال فعاليات “موسم الرياض 2024 – 2025″، بالإضافة إلى ذلك سيكون هنالك خطط لاستضافة منافسات منPower Slap، كجانب آخر من علامة UFC، كما سيكون “موسم الرياض” راعيًا لنزال UFC المقرر أن يقام في “ذا سفير” في لاس فيغاس تحت مسمى “نزال موسم الرياض”، بالإضافة إلى تنظيم نزال آخر لـ UFC خلال “موسم الرياض 2025 – 2024”.

وأكد معالي المستشار تركي آل الشيخ أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها “موسم الرياض” في استضافة ورعاية أبرز الأحداث الجماهيرية العالمية وجعل الرياض محطة مهمة في ألعاب القتال على مستوى العالم، بالإضافة إلى كونها خطوة في تعزيز مسار تنوع المحتوى الذي يقدمه الموسم، بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الجمهور باختلاف اهتماماتهم من أنحاء العالم.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وكان “موسم الرياض” قد أعلن مؤخراً عن إقامة النزال المرتقب “UFC FIGHT NIGHT” بين البطل حمزة شيماييف والبطل السابق روبرت ويتيكر في النزال الرئيسي ضمن بطولة الفنون القتالية المتكاملة، التي ستقام يوم السبت 22 يونيو 2024 في منطقة المملكة أرينا.