هيفاء وهبي حديث الجمهور بـ”يا نحلة”.. مليون مشاهدة في يومين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شغلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجمهور ومحبيها بعد طرح أحدث أغنياتها “يا نحلة” من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع ، وميكس وماستر سليمان دميان.

وتصدّرت “يا نحلة” حديث مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أحدثت كلمات الأغنية ضجّة كبيرة بين المتابعين، خاصة أن هيفاء تطرقت من خلالها إلى العلاقات العاطفية السامة وكيف تستطيع المرأة التخلص من تأثير العلاقة المتعبة على حياتها.

تقول هيفاء وهبي في كلمات الأغنية: “علشان أنضف منه وافوق محتاجه غساله ومسحوق وآخد مشاعري فومين وانقعها في كلور وأعصر قلبي واسيبه يومين في الشمس منشور كان بقعة كان تيت تيت تيت كان فيروس في الزور كان عدوى الله يكون في عونها اللي عليها الدور”.

وحققت الأغنية نجاحًا لافتًا منذ الساعات الأولى لصدورها حيث تخطت المليون مشاهدة في يومين عبر قناة هيفاء وهبي على “يوتيوب”، وتصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على الموقع في لبنان ومصر والسعودية والإمارات والأردن والمغرب وغيرها من البلدان العربية.