دوا ليبا تطلق ألبومها الجديد.. “تفاؤل جذري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت نجمة البوب العالمية، الحائزة على 3 جوائز غرامي و7 بريت “دوا ليبا” ألبومها الجديد “Radical Optimism” والذي يعتبر الثالث في مسيرتها الفنية وذلك بعد حملة كبيرة من التشويق.

الألبوم الجديد يضم 11 أغنية، منها أعمال سبق وأصدرتها في الأسابيع الماضية وحققت نجاحاً كبيراً مثل ” Illusion”، ” Training Season”، و “Houdini” بالإضافة الى أعمال جديدة تنشر لأول مرة.

تقول دوا ليبا: “لقد كتبت هذا الألبوم خلال فترة كنت فيها غير مرتبطة”. “كنت أذهب دائمًا إلى الأستوديو مع بعض القصص المضحكة، وكانت جميعها مصدر إلهامي لأغانٍ مختلفة. هناك حرية وصدق لم أتمتع بهما من قبل في هذا الألبوم”.

في إنتاج الألبوم، عملت دوا مع فريق محترف ضم كل من: Caroline Ailin, Danny L. Harl, Tobias Jesso Jr و Kevin Parker.

تضيف دوا ليبا حول مرحلة إنتاج الألبوم: “خلفيات الجميع في فريق العمل وطرق عملهم تبلورت بشكل جيد، كأصدقاء وموسيقيين.” وتتابع قائلة: “كنا منفتحين جدًا مع بعضنا البعض، وشعرت أنه في تلك الغرفة، يمكن أن أخاطر وأتحدث بحرية عن تجاربي. لقد بدت الموسيقى غنية ومثيرة للغاية، وأردت أن أغوص فيها وأكون جزءً من ذلك”.

تصف دوا ليبا موسيقى ألبومها الجديد بأنها “موسيقى البوب المخدرة”، مشيرة إلى أن “هناك مزيجًا من الأصوات والموسيقى المختلفة، وعندما تستمع إليها وعينيك مغمضتين، فإنها تفتح لك عالمًا خيالياً ممتعاً للغاية”. الألبوم مستوحى من رحلة دوا ليبا لاكتشاف نفسها، ويعكس حالة الفرح والسعادة بعد وضوح مواقف كانت تعتبر غير قابلة للمواجهة في السابق. كما ان الفراقات الصعبة والبدايات الضعيفة التي كانت تدمر نفسيتك في الماضي، تصبح محطات مهمة عندما تختار التفاؤل والتقدم في عالم مليء بالفوضى.

مجلة Rolling Stone أطلقت على الألبوم عبارة “نعمة البوب pop bliss” مع الإشارة على الفرادة التي تقدمها دوا، من خلال أغانٍ بوب راقصة والتي تحمل الكثير من المعاني بكلماتها ويتم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل.

وأطلت النجمة العالمية يوم السبت 4 مايو في برنامج Saturday Night Live بحلقة مميزة قامت بمهمة مزدوجة كمقدمة وضيفة موسيقية حيث قدمت مجموعة من أغاني الألبوم لأول مرة بشكل مباشر.

أطلت دوا ليبا آخر مرة على SNL في عام 2020 عندما قامت بأداء أغنية “Don’t Start Now” و” Levitating” وظهرت لأول مرة كممثلة كوميدية أيضاً.

هذا وأعلنت مؤخرًا عن الجولة الأولى من مواعيد الجولات بعد إصدار البوم Radical Optimism مع عروض في برلين و Pula و Nimes في شهر يونيو، والتي بيعت جميع تذاكرها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم دوا ليبا عرضًا في قاعة ألبرت الملكية الشهيرة في لندن يوم 17 أكتوبر، وقد بيعت كامل تذاكر معظم الحفلات بوقت سريع.