زينة تضع هذه الشروط للبطولة الجماعية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة زينة عن رأيها في خوض مسلسلات البطولة الجماعية، وسبب موافقتها على الظهور في “العتاولة” مع مجموعة من النجوم.

وأكدت زينة أنها لا تخشى البطولات الجماعية في موسم رمضان، مشددةً على أن الماراثون الرمضاني يشارك فيه الكثير من الأعمال كما التجمّع حول مائدة الإفطار، بالقول: “في رمضان لا أخاف من البطولات الجماعية، لأن موسم رمضان يحب التجمع والكثرة، والناس تتعاون مع بعضها ونتحامى في بعض كلنا ونكون يداً واحدة”.

وأضافت: “لكن هذا لا يعني أنني سأكمل باقي أعمالي على هذا النحو، فأنا أختار مَن سأتشارك معهم في البطولات الجماعية، لأن كل الأعمال التي أقدمها أعطيها من روحي حتى تكون مقبولة”.

وكشفت زينة عن الفنانة التي تحب وترغب التعاون معها في البطولات النسائية، مشيرة إلى أنها تحب التمثيل مع الفنانة مي عز الدين، وعن سبب اختيارها لها، قالت: “لا مشكلة لديّ في التعاون مع فنانة أخرى، لكن لا بد من أن تكون واثقة في نفسها، وإذا اخترتُ اسماً لمشاركتي في عمل فني، فستكون مي عز الدين، لأنها صديقتي ولا أظن أنها يمكن أن تغار مني لأنها أجمل مني بكثير”.

وشاركت زينة في موسم رمضان الماضي في مسلسل “العتاولة”، الذي ضمّ كلاً من: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، فريدة سيف النصر، صلاح عبد الله، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، مريم الجندي، محمد نجاتي، وغيرهم، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.