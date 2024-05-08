شاهد مروج الرحيلي تشارك نتيجة عمليتها التجميلية الأخيرة

شاركت خبيرة التجميل ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، مروج الرحيلي، متابعيها على حسابها الشخصي، صورة حديثة لها تكشف عن نتائج عمليتها التجميلية الأخيرة.

وعلقت مروج على الصورة قائلة: “أشعر بسعادة غامرة مع مظهري الجديد، أشكر الله على كل شيء.”

وكانت مروج قد خضعت لعملية قص جلد في يديها قبل عدة أيام لإزالة آثار التاتو.

وتفاعل متابعو مروج مع الصورة بشكل إيجابي، حيث عبروا عن إعجابهم بمظهرها الجديد، متمنين لها الصحة والسعادة.

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