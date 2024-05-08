شاهد نور الغندور في مقطع عفوي مع شقيقها عمر

شاركت الممثلة المصرية نور الغندور، المقيمة في الكويت، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو طريف يجمعها بشقيقها عمر.

وفي المقطع، روى عمر بطريقة عفوية عن شجار طريف حدث بينه وبين شقيقته في طفولتهما، حيث ذكر أنه كان يتجنب ضربها عند حدوث أي خلاف بينهما.

وأضاف عمر أن نور فاجأته بضربة قوية، مما أدى إلى غضبه الشديد، فقام بضرب رأسه في الحائط أكثر من مرة.

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