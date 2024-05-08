تركي آل الشيخ يعلن عن مزاد خيري احتفاءً بنزال “حلبة النار” لصالح مؤسسة Make-A-Wish الخيرية

أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن الاحتفاء بنزال “حلبة النار” الذي سيقام في ١٨ مايو بين الملاكم في الوزن الثقيل تايسون فيوري والملاكم في الوزن نفسه أولكسندر أوسيك عبر ساعة يد صنعت يدويًا لهذا الحدث المهم، إذ من المقرر أن تباع هذه الساعة المميزة في المزاد العلني من قبل دار Sotheby’s للمزادات لصالح مؤسسة Make-A-Wish Foundation غير الربحية.

ويأتي تنفيذ العمل بتعاون من Big Time الإبداعية، و شركة “جاكوب أند كومباني” في تصميم ساعة بإصدار محدود للاحتفاء بذكرى هذا النزال التاريخي في عالم الملاكمة، حيث ستباع هذه القطعة المميزة في مزاد Sotheby’s، الوجهة الأولى في العالم للفنون والرفاهية، والتي تعزز الوصول وملكية الأعمال الفنية والمقتنيات الفاخرة الاستثنائية، خلال أسبوع النزال، حيث سيعود ريع المزاد العلني إلى (Make-A-Wish Foundation) غير الربحية، التي تعمل في مجال مساعدة تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بالأمراض الخطيرة في أكثر من ٤٠ دولة حول العالم.

وتظهر واجهة الساعة بطلي العالم الحاليين للوزن الثقيل في شكل مجسم صغير لهما، إلى جانب أيدي الساعة التي تعرض قفازًا موقّعًا من كل من الملاكمين فيوري وأوسيك على ميناء أسود مع إطار من الذهب الوردي، فيما تتزين الساعة الحصرية بجوانب رمزية مختلفة تمثل نزال الوزن الثقيل التاريخي، ويظهر السوار الجلدي الأخضر وميناء الساعة على حزام النزال المميز والميدالية المقدمة من مجلس الملاكمة العالمي (WBC)، الشريك الرسمي لموسم الرياض.

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ أن هذه فرصة فريدة من نوعها لامتلاك قطعة غير معهودة تمثل حدثًا مميزًا في تاريخ الملاكمة والرياضة ستتناقله الأجيال لعقود من الزمن، وستمثل هذه الساعة للفائز في المزاد قيمة خاصة تربطه مع الملاكمين من خلال امتلاكه واحدة من هذه الساعات الفريدة والأنيقة.

وأضاف: “يسعدنا التبرع بكامل ريع المزاد العلني لمؤسسة (Make-A-Wish Foundation)، حتى تتمكن من تحقيق أمنيات المزيد من الأطفال حول العالم ومنحهم تجارب يمكن أن تسعدهم وعائلاتهم خلال الأوقات الصعبة.”

من جهته، قال مايكل ماكاولي، نائب رئيس دار Sotheby’s للفن المعاصر، والمسؤول عن بيع المزاد العلني لهذا الحدث: “يسر دار Sotheby’s أن تستضيف هذا المزاد الخيري في المملكة، خلال نزال “حلبة النار” المرتقب للوزن الثقيل، فيما يعد بمواجهة ملحمية بين اثنين من أعظم الملاكمين في العالم، مشيراً إلى إن المساعدة في جمع الأموال لصالح مؤسسة (Make-A-Wish Foundation) الخيرية المشهورة على نطاق واسع أمر مميز، فعلى مدى عقود، كرست المؤسسة الخيرية جهودها لخدمة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، ونجحت في تحقيق أكثر من نصف مليون أمنية غيرت حياتهم بمساعدة الجهات المانحة وأكثر من ٢٧٠٠٠ متطوع من حول العالم، مؤكداً إمتنان دار Sotheby’s لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الشراكة.”

بدوره عبّر لوتشيانو مانزو الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة Make-A-Wish الخيرية العالمية عن امتنانه وحماسه للمزاد المنتظر، قائلاً: “تحمل المؤسسة رؤية لتحقيق أمنية كل طفل مؤهل، وتعاوننا مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية سيضمن أن يحصل المزيد من الأطفال الذين يعانون من أمراض حرجة على أمنياتهم وفرصة لتحويل الخوف إلى ثقة والحزن إلى فرح والقلق إلى أمل.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وأضاف: نحن ممتنون جدًا لمعالي المستشار وشركة جاكوب آند كومباني و Sotheby’s وتايسون فيوري وأوليكساندر أوسيك على دعمهم، كما أبدى رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة جاكوب آند كومباني، جاكوب عرابو حماسه لرؤية نزال فيوري وأوسيك الذي وصفه بالتاريخي، حيث قال: ” لدينا في جاكوب آند كومباني، تاريخ طويل في صنع ساعات فريدة خصيصًا للمقاتلين. وإنه لشرف بالنسبة لنا أن نصنع هذه الساعة (Astronomia Art Ring of Fire) الفريدة من نوعها محدودة الإصدار. خاصة أن عائدات الساعة ستذهب لواحدة من أهم الجمعيات الخيرية في العالم”.