أصالة تشعل الجدل بحذف صورها مع زوجها فائق حسن

فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري متابعيها على إنستجرام بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها العراقي فائق حسن من حسابها الرسمي.

وبينما لم تُلغِ أصالة متابعة زوجها، إلا أن خطوتها هذه أثارت تساؤلات حول طبيعة علاقتها به، خاصةً مع تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا.

يُذكر أن أصالة معروفة بحرصها على مشاركة صورها مع زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعبير عن حبها وتقديرها له علنًا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من أصالة أو زوجها حول حقيقة انفصالهما أو ما إذا كانت هناك أسباب أخرى وراء حذف الصور.

وقد أثار هذا التصرف جدلاً واسعاً بين متابعي أصالة، حيث عبّر البعض عن استغرابه واستياءه، بينما توقع آخرون انفصالهما رسمياً.

وتبقى حقيقة الأمر غامضة حتى الآن، وسط ترقب من الجمهور لمعرفة المزيد من التفاصيل من قبل الثنائي.