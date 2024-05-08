بعد تبادلها القضايا مع روتانا وزياد برجي.. إليسا تتصدر قوائم "إكس" بسبب "أنا سكتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت النجمة اللبنانية إليسا، قوائم ترند موقع "إكس"، بعد طرح ألبومها " أنا سكتين" الذي يضم 12 أغنية، أمس الثلاثاء.

النجمة إليسا طرحت الأغاني، عبر تطبيق أنغامي وروتانا fm، بعد عام من دخولها في نزاع قضائي مع شركة روتانا، ووصل الأمر إلى حد مناشدتها سلطات القضاء اللبناني التدخل، بعد حجب قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، بناءا على طلب الشركة

النجمة إليسا، قامت بطرح أغاني الألبوم، بعد تعديل اسمه من "بتمايل ع البيتس"، إلى "أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد"، "النظرة الأولى"، "نظرات"، "من أول السطر"، "شو كان بيمنعك"، "خوليو وفيروز"، "بتمايل ع البيت"، "فرحانة معاك"، و "كله وهم".



وتعاونت إليسا مع الشعراء و الملحنين والموزعين، مروان خوري، أيمن بهجت قمر، عزيز الشافعي، محمد يحيى، محمد رحيم، صابر كمال، سامر أبو طالب، نادر عبد الله، أحمد إبراهيم، أمين نبيل، والموزع الموسيقي المغربي جلال الحمداوي.



النجمة اللبنانية إليسا واجهت على مدار عام، أزمات عديدة، منذ إعلانها عن تولي شركتها الخاصة "إي ريكوردز"، إنتاج الألبوم الذي يعد رقم 13 في مسيرتها الفنية، والذي يأتي بعد 4 سنوات من طرح ألبومها "صاحبة رأي".

وكانت بداية أزمات الألبوم، في أبريل 2023، بعد حذف جميع الإعلانات الخاصة بأغنية "بتمايل على الـ Beat"، وهو ما أثار الجدل حول العلاقة بين إليسا، وبين الشركة المنتجة روتانا

وفي أغسطس 2023، قامت إدارة موقع يوتيوب، يحجب أغنية "العقد"، بعد 5 ساعات من طرحها عبر قناة شركة روتانا، في موقع يوتيوب، وهو زاد من سخونة الأزمة المشتعلة بين المطربة، وشركة وتري، التي طالبت بالحذف.

ودخلت النجمة اللبنانية، في نزاع قضائي مع الفنان والملحن زياد برجي، بسبب أغنية "أنا وبس"، عقب طرحه أغنية لها نفس اللحن، تحت عنوان "وبطير".



وطلبت النجمة اللبنانية، منذ حوالي 10 أيام، من القضاء اللبناني التدخل بدعوى سيطرة شركة روتانا، على قناتها في موقع يوتيوب.