أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخل المطرب هاني شاكر، والمنتج محسن جابر، والفنانة ريم البارودي، قائمة نجوم الفن، الذين ترددت أسماؤهم في أقسام الشرطة، وساحات المحاكم خلال الـ48 ساعة الماضية.

ودخل المطرب ونقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر القائمة، بعد ظهور اسمه في بلاغ رسمي، تم تحريره ضده في قسم شرطة الدقي، من محامي مؤلف أغاني يدعى هاني عبد الموجود.

واتهم المحامي، كل من المطرب هاني شاكر، والمنتج الكبير محسن جابر، والملحن محمد ضياء، والشاعر السعودي محمد بن عبود بن علي العمودي، بالتعدي على حقوق موكله المؤلف هاني عبد الموجود، بدعوى أنه المؤلف الأصلي لكلمات قصيدة "رحماك'.

وجاء محضر البلاغ، بعد 15 عام من تقديم المطرب هاني شاكر، للأغنية، إذ طرحها عام 2009، في ألبوم "حبيب حياتي"، من إنتاج المنتج محسن جابر .

حبس

ومن جهتها تصدرت الفنانة ريم البارودي، اليوم الأربعاء، قوائم ترند موقع "جوجل"، بعد صدور حكم من محكمة جنح المقطم، بتأييد حبس شخص، لمدة عام، بتهمة انتهاك خصوصيتها، وتسرب رسائل له عبر تطبيق واتساب، دون إذن منها.

قتل خطأ

وتصدر مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، قوائم مواقع التواصل، على مدار يومين، بعد القبض عليه، بسبب دهس شابا بسيارته، يوم الإثنين الماضي.

وتم الإفراج عن صاصا، بعد سداد كفالة قيمتها 30 ألف جنيه، و خضوعه لتحليل في الطب الشرعي، للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة، خلال قيادته السيارة، ووقوع الحادث.

مخدرات

وتمت إحالة مؤدي أغاني المهرجانات عصام شطه، أمس الثلاثاء إلى النيابة، بعد العثور على مادة مخدرة بحوزته، والقبض عليه.