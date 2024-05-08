حذفت صوره وأثارت الجدل حول انفصالها.. ماذا قالت أصالة عن فائق حسن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثارت المطربة أصالة حالة من الجدل، حول العلاقة بينها وبين زوجها الشاعر فائق حسن، بعد حذفها كل صورها معه عبر صفحتها في تطبيق "إنستجرام".

المطربة أصالة، زادت من الجدل، مع محافظتها على متابعة صفحة الشاعر العراقي فائق حسن،

ويأتي الجدل حول انفصال المطربة أصالة عن زوجها الشاعر العراقي، بعد حوالي شهر والنصف، من حديثها العاطفي عن العلاقة بينهما، خلال ظهورها في "بودكاست" Big Time، الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركت في تقدّيمه مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc،

المطربة أصالة تحدثت عن علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وقالت: "فائق حسن الدنيا كلها لازم تحبّه، أنا التعلّق عندي غريب وعندي مرض عاطفي، ومستحيل أسيبه ياخد مساحة لوحده مساحته معايا، ولو راح مع أصدقائه بكون زعلانة، وبروح وراه وبقوله اقرأ كتاب ومش هعمل صوت".

وخلال ظهورها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وصفت زوجها، وقالت: "عاطفي أكثر مني وبيشبهني بوجهي، لدينا نفس رسمة الوجه، وكان البعض يظننا أخوات، فهو قمر وليس وسيما فقط، كنت أمرّ بحالة انهيار كبيرة وأتابع مع العديد من الأطباء النفسيين لأصل الى السلام النفسي، ووصلت إليه مع فائق".

المطربة أصالة، كانت قد أعلنت في 13 سبتمبر 2021 ،عن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وكتبت على حسابها بـ"انستجرام": "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح ويفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وأضافت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر".

أصالة، أكملت: "أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

واختتمت أصالة: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّة حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامة ما يكون فيها لحظة وجع.. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".

اصالة في معكم