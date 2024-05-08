بإطلالة غريبة.. رحمة أحمد تحتفل بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية رحمة أحمد بعيد ميلادها الـ30 بجلسة تصوير جديدة وبلوك غريب.

وشاركت رحمة أحمد متابعيها عبر حسابها الرسمي مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة غريبة، إذ اختارت أزياء جدية من نوعها.

وارتدت رحمة فستان طويل بصيحة الـ "الأوف شولدر" وضيق يعانق الجسد، من تنسيق الستايليست سارة بهاء، وجاء باللون الأبيض، ونسقته مع باروكة مصنوعة من ورق الجرائد.

وأكملت رحمة إطلالتها بنظارة شمسة باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، طبقت رحمة مكياج ناعم متناسق مع الإطلالة، أبرز عيونها بشكل لافت.

وأرفقت رحمة الصور بتعليق كتبت فيه: "عيد ميلاد سعيد لي".

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