بعد اتهامه وهاني شاكر بسرقة "رحماك".. أول تعليق من الملحن محمد ضياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الملحن الكبير محمد ضياء عن مفاجأة بشأن البلاغ المقدم ضده، والمطرب هاني شاكر، والمنتج محسن جابر، بدعوى سرقة كلمات أغنية بعنوان "رحماك".

الملحن الكبير، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، علق على المثار، وقال:" لم يصلني شخصيا اخطار، وقرأت عبر مواقع التواصل، عن ما يتردد عن تحرير المحضر".

وتابع:" أولا هل يعقل، أن كل هذه الأسامي بما لها من ثقل، وتاريخ فني، يتم وضعها في اتهام مثل هذا، ومن شخص، لم نقرأ او نسمع له أو عنه؟ وأضيف هل محرر البلاغ، فوجىء بالتعدي بعد 15 عام، من طرح الأغنية؟".

الملحن محمد ضياء، أضاف:." القصيدة نفسها، وهي للشاعر السعودي محمد بن عبود بن علي العمودي، نشرت في ديوان شعري بعنوان (نفحات الورد) عام 2009، وقمت بوضع لحنها وغناها المطرب الكبير هاني شاكر، وطرحت في ألبوم المنتج الكبير محسن جابر، وهو (حبيب حياتي)، وقدمها في عدة حفلات، ولهذا أرى ما يحدث مجرد عبث، ورغبة في الشهرة".

محامي مؤلف أغاني يدعى هاني عبد الموجود، تقدم اليوم ببلاغ رسمي في قسم شرطة الدقي، يتهم فيه كل من المطرب هاني شاكر، والمنتج الكبير محسن جابر، والملحن محمد ضياء، والشاعر السعودي محمد بن عبود بن علي العمودي، بالتعدي على حقوق موكله المؤلف هاني عبد الموجود، بدعوى أنه المؤلف الأصلي لكلمات قصيدة 'رحماك'.