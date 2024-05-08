أول رد من أصالة بعد أنباء انفصالها عن الشاعر فائق حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - ردت الفنانة أصالة على الجدل المثار حول أنباء انفصالها عن زوجها الشاعر فائق حسن، بعد تردد أنباء عن طلاقهما".

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة، انستجرام،: يا دنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري، ونور حياتي الحمد لله على سلامتك، الله يديمك عزي وسيدي، ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي، وأصحابي ومتلّ نفسي علي لآخر نفس بحبك".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى لها السعادة وجاءت كالتالي:" ربنا يسعدكم، أحسن ناس، ربنا يبعد عنكم الحسد".

وحذفت الفنانة السورية أصالة الصور التي تجمعها بزوجها الشاعر فائق حسن من حسابها الخاص على انستجرام، منذ قليل.