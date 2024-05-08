مهرجان كان السينمائي يفتتح مسابقة "نظرة ما" بالفيلم الفرنسي «Moi Aussi»

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مهرجان كان السينمائي، عن اختيار «Moi Aussi»، وهو فيلم قصير للنجمة الفرنسية التي تحولت إلى ناشطة ومخرجة أفلام جوديث جودريش، لطرحه في حفل افتتاح مسابقة "نظرة ما"، كما يعرض مرة أخرى في "سينما دو لا بلاج" في الهواء الطلق مجانا للجمهور يوم 15 مايو الجاري.

جوديث جودريش

وأصبحت شخصية جوديث جودريش رئيسية في حركة MeToo في فرنسا، بعد أن اتهمت المخرجين المشهورين من بينهم بانو جاكوت وجاك دويلون، بالاعتداء عليها عندما كانت مراهقة، ويتطرق إلى ضحايا الاعتداء الذين اتصلوا بالممثلة بعد أن تحدثت عن الأمر على حسابها على «إنستجرام»، ودعت الآخرين إلى مشاركة قصصهم، وتفاعل معها ما يقرب من 6 آلاف شخص.

وأكدت الممثلة والمخرجة الفرنسية عن فيلمها المشارك في مهرجان كان، قائلة: «فجأة كان أمامي حشد من الضحايا، وهو واقع يمثل فرنسا أيضًا، والعديد من القصص من جميع الخلفيات الاجتماعية والمراحل العمرية، ثم كان السؤال، ماذا كنت سأفعل معهم؟ ماذا تفعل عندما يغمرك ما تسمعه، من الحجم الهائل للشهادات؟».

فيلم Moi Aussi

وطلبت جوديث جودريش من الضحايا أن يتجمعوا في أحد شوارع باريس لحضور مقطوعة أداء تقودها ابنتها الممثلة والراقصة تيس بارتيليمي، جاء حوالي 1000 شخص، ونجحت بالفعل في جمع شهادات صوتية من الضحايا، يروون خلالها الاعتداءات التي تعرضوا لها، والتي قامت بدمجها في مقطع صوتي مجزأ.

وولم تتوقف جهود الممثلة الفرنسية على الفن فقط، لكن خاطبت البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ حول هذه القضية، ونتيجة لذلك، وافق المشرعون الأسبوع الماضي على إطلاق تحقيق حكومي في العنف ضد المرأة والعنف القائم في قطاعات السينما والمسموع البصري والفنون المسرحية والإعلانات والأزياء في البلاد.