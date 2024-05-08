محمد نجاتي: "عمامة الوزير في الحشاشين جابتلي صداع وأصبت بشرخ بالأحبال الصوتية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد الفنان محمد نجاتي أن مسلسل "الحشاشين" يعد دراما مختلفة من نوع خاص، مشيرا إلى أنه حينما شاهد برومو المسلسل قبل العرض بعام شعر أنه سينضم لفريقه.

وقال في حوار مع برنامج حواديت الناس "جالي هاتف اني داخل المسلسل واتصلت بعبدالرحيم كمال وبعد ما عرفت أن كل الأدوار انتهت بعدها بأيام جالي دور في أخر حلقات المسلسل وكنت فرحان جدا".

وأضاف نجاتي أن أصعب المشاهد التي جسدها في مسلسل "الحشاشين" من خلال شخصية الوزير سراج الدين، هي مشهد ارتداء العمامة، حيث كان يعاني من الصداع المستمر، كما أنه تعرض للإصابة بشرخ في الأحبال الصوتية".

وأشار نجاتي أن كلمة ظهور مميز التي تم كتابتها أمام اسمه في تتر مسلسل "صيد العقارب" لا تقلل من حجم وشخصية الفنان طالما قادر على توصيل الرسالة، مؤكدا أنه يعتبر الفنانة غادة عبدالرازق كوكب التمثيل "لأن كلها تفاصيل وبنتعلم منها وبتساعد اللي بيشتغل معاها والممثل لابد أن يكون مصدق عشان الناس تصدقه".

وقال نجاتي "الراحلين أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز أقوى اتنين مشخصاتية في مصر وأنا ابن المدرستين، والوحيد اللي عمل ابنهم هما الاتنين".

وعن حكايته مع الغناء قال إنه غنى في فيلم العاصفة وفي مسرح الجامعة ولديه ثقافة موسيقية، لكنه يرى أن دخول أي مجال لابد أن يكون بشكل مدروس، مشيرا إلى أنه لديه احلام موسيقية لم يحققها بعد.

وأوضح أنه لم يفكر مطلقا في الاعتزال، لكنه قال في وقت من الأوقات: "اللي مش عاجبه شغلي خلاص"، مشيرا إلى أنه حينما كتب المنشور الخاص بهذا الأمر كان مضطرا وقتها بسبب صراع الحياة، قائلا: "أنا أقل واحد في الجيل اللي اشتغل بس كل دور لعبته بيترك أثر مع الناس".

وعن مسلسل "العتاولة" قال إنه اكتشف أناس لم يكن يعرفها، مشيرا إلى أن أحمد السقا نجم لانه يمتلك روح النجومية، وباسم سمرة مشخصاتي متميز، كما يرى أن محمد رمضان يعد أذكى فنان في مصر.

نجاتي شارك في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل، من بينها مسلسل الحشاشين مع النجم كريم عبدالعزيز، إخراج بيتر ميمي، تأليف عبدالرحيم كمال.