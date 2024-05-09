قصور الثقافة تعلن العروض المشاركة في المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 31

ياسر رشاد - القاهرة -

ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الشباب الموهوبين، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 31، "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 31 مايو الحالي، بمسرح السامر بالعجوزة.

ويشارك في دورة المهرجان الختامي للنوادي 24 عرضا مسرحيا تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، والعروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ويشارك من إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد خمسة عروض مسرحية وهي: "طقوس الإشارات والتحولات" لفرقة السلام، إخراج أحمد زكي، وثلاثة عروض لفرع ثقافة الجيزة هي "دراما الشحاذين" إخراج عبد الرحمن أحمد، "ثامن أيام الأسبوع" إخراج عبد الخالق أحمد، "هالو فوبيا" إخراج سيف الدين محمد، ويشارك العرض المسرحي "ثم نبدأ الرقص" لفرقة بني سويف، إخراج عبد الرحمن أشرف.

ويشارك إقليم غرب ووسط الدلتا بثمانية عروض مسرحية وهي "ظلال" لفرقة غزل المحلة إخراج هاني يسري، "سوء تفاهم" لفرقة المنوفية إخراج ساندرا سامح، وتشارك فرقة دمنهور بعرضين مسرحيين هما "تقاطع الكلمات" إخراج عبد الرحمن الزغبي، و"مرة واحد طار" إخراج محمد أبو شعرة، ويشارك فرع ثقافة الإسكندرية بأربعة عروض وهي "الكلب النائم" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، إخراج محمد أشرف، "الأيام المخمورة" لفرقة قصر ثقافة القباري إخراج عبد الرحمن طلعت، "بيت الحاجة" لفرقة قصر ثقافة مصطفى كامل إخراج مروان عسكر، وتشارك الفرقة أيضا بعرض "عائلة توت" للمخرج أحمد محمد أحمد.

ومن إقليم شرق الدلتا الثقافي تشارك خمسة عروض مسرحية وهي "الخروج عن النص" لفرقة الزقازيق، إخراج ماركو فؤاد، وتشارك فرقة المنصورة المسرحية بعرضين مسرحيين هما "لعبة النهاية" إخراج أحمد مجدي، و"سبع ليال" إخراج السعيد كامل، وفرقة دمياط بعرضين أيضا وهما "مشعلو الحرائق" للمخرج عمرو الزغبي، و"كلمات بلا معنى" للمخرج عمر دويدار.

أما إقليم القناة وسيناء الثقافي فيشارك بأربعة عروض مسرحية هم "الجريمة والعقاب" لفرقة الإسماعيلية إخراج أحمد يوسف، "آخر الأرض" لفرقة السويس للمخرج أحمد رضوان، وتقدم فرقة بورسعيد عرضين مسرحيين وهما "موسم الحرب والغناء" إخراج أحمد سعد، و"303" إخراج بيشوي عادل.

ومن إقليم وسط الصعيد الثقافي يشارك عرض "غرفة 707" لفرقة أسيوط المسرحية، إخراج أحمد مصطفى، ويشارك إقليم جنوب الصعيد الثقافي بعرض "خيط أحمر طويل" لفرقة الأقصر، إخراج زينب العزب.

وأطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، وشارك به 163 عرضا مسرحيا تم تقديمهم خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بمشاركة عدد من الشباب المبدعين، بإشراف المخرج محمد الطايع مدير النوادي؛ حيث حرصت إدارة المسرح على مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، من خلال منتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تنفيذا لمبدأ العدالة الثقافية ولإبراز المواهب الشابة في المجال المسرحي.