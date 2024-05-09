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أثارت خبيرة التجميل الشهيرة العنود اليوسف جدلاً واسعاً بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، تظهر فيه وهي تزين أظافرها بما قالت إنها مرصعة بالألماس، وزعمت أن تكلفة الظفر الواحد يتجاوز 200 ألف ريال.
في المقطع، ظهرت العنود مع زوجها داخل سيارتهما، وكان زوجها يمسك بيدها ويعلق على أظافرها قائلاً “والله الألماس للألماس”، وكشف عن قيمة الظفر الواحد منهم.
لكن بعد دقائق قليلة من تداول المقطع، كشف بعض المتابعين عن كذب العنود وزوجها، حيث قاموا بنشر صور مماثلة لأظافرها بأسعار زهيدة لم تتجاوز بضعة ريالات، وسط انتقادات حادة من الجمهور.
وقد نفى المتابعون حديث زوج العنود بخصوص سعر أظافرها، مشككين في صحة الادعاء، خاصة مع ظهور الأظافر بمظهر لا يبرز قيمتها بالدرجة التي زعمها الثنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جدل حول خبيرة التجميل العنود اليوسف وادعائها عن أظافر من الألماس بقيمة باهظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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