إسعاد يونس تنعى والدة كريم عبدالعزيز: "قلبي عندك يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة إسعاد يونس، وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، التي وافتها المنية، اليوم الأربعاء.

وكتبت "إسعاد يونس"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لإبني الروحي وحبيبي الفنان كريم عبد العزيز في رحيل الوالدة الغالية إلى جنات الخلد".

وأضافت: "لولا وجودي خارج مصر لكنت أول من يقف بجوارك في شدتك، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بميقات.. قلبي عندك يا حبيبي".

رحلت عن عالمنا السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء.

وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء مساء اليوم ذاته في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

أعلن الفنان كريم عبد العزيز، منع التصوير في جنازة وعزاء والدته السيدة سهير عبدالعزيز، التي وافتها المنية، اليوم الأربعاء.

وكتب "كريم عبدالعزيز"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت الي رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز ".

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