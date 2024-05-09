بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها وأنغام تتألق في حفلها بـ أوبرا دبي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد : معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورا جديدة من داخل سيارته الرياضية "فيراري" عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني متابعيه صورًا جديدًا أمام البحر وبجواره "جيت سكي"، من داخل مدينة الجونة في الغردقة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

مريم الجندي

شاركت الفنانة مريم الجندي جمهورها عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أنغام

شاركت المطربة أنغام، جمهورها عبر السوشيال ميديا صورًا من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال حفلها الغنائي في دار أوبرا دبي.

بسمة بوسيل

احتفلت الفنانة بسمة بوسيل بعيد ميلادها، داخل قلعة صلاح الدين، بحضور أصدقائها.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورًا تجمعها بالفنان خالد سليم خلال كواليس تصوير مسلسل "بدون مقابل".

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد، جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر موقع "انستجرام".

ناهد السباعي

شاركت ناهد السباعي جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام صور جديدة لها رفقة الفنانة غادة عادل أمام البحر.

بوسي

تألقت الفنانة والمطربة بوسي في أحدث ظهور لها، مرتدية فستان سهرة أسود، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ريم البارودي

تألقت الفنانة ريم البارودي بإطلالة ربيعية في أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام".