“ما توقعناها منك”.. باميلا الكيك تنشر صورتها بالمايوه البكيني وتستفز الجمهور

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2024 03:48 صباحاً - تحرص الممثلة اللبنانيّة باميلا الكيك أن تشارك متابعيها على تطبيق إنستجرام بتفاصيل زيارتها لمصر.

وأعربت باميلا الكيك عن محبّتها الكبيرة لمصر في اوّل منشورٍ لها، فكتبت “روحي بتحبّ نيلها وأهرامها… حبيبتي يا مصر يا أمّ الدنيا”.

باميلا الكيك تستمتع بالاجازة الصيفية

وفي المنشور الثاني، وثّقت باميلا الكيك الأوقات الممتعة الّتي تمضيها في مصر، فظهرت وهي تستجم بالمايوه على شاطئ البحر.

وعلقت باميلا على الصورة قائلة: “باميلا لا لاند”.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومنتقد لصورة باميلا، فعلقت إحدى المتابعات قائلة: ” ما توقعتها منك”.

نبذة عن باميلا الكيك :

باميلا الكيك هي ممثلة لبنانية ولدت عام 1988 في دير القمر في لبنان، بدأت التمثيل منذ الصغر وحصد عدد كبير من الجوائز خلال مسيرتها المهنية، كما أثارت الجدل في عدد كبير من تصريحاتها.

وكان أبرز أدوار باميلا الكيك دورها في مسلسل كريستال حيث قامت بأداء دور عليا كرم، واستطاعت أن تؤدي الدور بشكل نال إعجاب متابعي المسلسل الدرامي، كما تمكنت من تقمص الشخصية القوية من العائلة الغنية.

ودرست باميلا فنون التواصل قسم السينما، في جامعة الروح القدس الكسليك، وبدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في عمر الـ 18، وشاركت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام.

زوج باميلا الكيك

وانتشر عدد كبير من الشائعات عن زواج باميلا الكيك، ولكن على الرغم من ذلك لا يوجد أي دليل على زواجها، كما أنها ظهرت سابقا في برنامج وأثارت الجدل بسبب تصريحاتها، حيث أوضحت أنها لا تمانع المساكنة قبل الزواج، بالإضافة إلى أنها ليس لديها أي مانع من حب امرأة والزواج بها.

باميلا الكيك قبل وبعد

على الرغم من تغير شكل باميلا الكيك إلا أنها أوضحت أنها لم تجري أي عملية تجميل، بل كل ما تقوم به هو التغيير في ستايل شعرها والماكياج الخاص بها، والتغير في شكلها تغيير طبيعي.

ديانة باميلا الكيك

باميلا هي مسيحية الأصل ولدت لأب وأم مسيحيين، وصرحت بذلك في عدد من اللقاءات التليفزيونية وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لا تجد مشكلة في الزواج من رجل على ديانة أخرى.

يُذكر ان اسم باميلا يتردد مؤخرا للمشاركة في المسلسل التركي المعرب “ايزال” إلى جانب النجم السوري باسل خياط.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »