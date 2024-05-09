روبي تطرح كليبها الجديد "الليلة حلوة" على يوتيوب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أطلقت الفنانة روبي، كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب كأول أغنياتها الصيفية لهذا العام.

أغنية "الليلة حلوة" من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

وصورت روبي فيديو كليب الأغنية في لبنان خلال الفترة الماضية، ويعد الكليب هو أول إنتاج مشترك بين شركة التوزيع فيرال ويف واسلام صيام.

وتستعد روبي خلال الفترة القادمة للتواجد بين جمهورها بشكل مكثف عبر عدد من الأغنيات والحفلات التي تقدمها على مدار الصيف.