مصطفى شعبان ينعى والدة كريم عبد العزيز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان مصطفى شعبان على تقديم واجب العزاء في السيدة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبد العزيز، التي وافتها المنية، أمس الأربعاء.

وكتب "شعبان"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص العزاء والمواساة لصديقي العزيز النجم كريم عبد العزيز‬ في وفاة والدته الغالية، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

أعلن الفنان كريم عبد العزيز، منع التصوير في جنازة وعزاء والدته السيدة سهير عبدالعزيز، التي وافتها المنية، اليوم الأربعاء.

وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء مساء اليوم ذاته في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



وكتب "كريم عبدالعزيز"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز".

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