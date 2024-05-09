بالصور.. المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، افتتح المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر مساء أمس الأربعاء أولى فعاليات نادي سينما الإسماعيلية.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني أعقبه فقرة لفرقة السمسمية، ثم القى رامي رجب كلمة نيابة عن د. حسين بكر، والذي أكد خلالها علي العلاقة الثقافية التي تربط المركز القومي للسينما بمحافظة الإسماعيلية والتي يقام علي أرضها واحداً من أقدم وأعرق مهرجانات السينما التسجيلية في مصر والشرق الأوسط ، مهرجان الاسماعيليه الدولي.

وأضاف:"جاءت فكرة إقامة هذا النادي في المقام الأول لأهل هذه المحافظة المحبين للسينما والثقافة، وحتى نظل بينهم بالأفلام التسجيلية المميزة طوال العام وليس أسبوعاً واحداً فقط، وأيضا لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من محبي السينما للإستمتاع طوال العام بما نقدمة من ندوات وفعاليات ثقافية تقام بين الجمهور وأصحاب الأفلام".

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما تحت إشراف فني إسلام أحمد علي وشاهندة محمد علي، وإشراف إداري رامي رجب، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.