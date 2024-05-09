هلا المر لـ سيرج أسمر :"ماغي بو غصن ممثلة محترفة وأطمح للقاء قريب مع السوبر ستار راغب علامة"

ميرنا وليد - بيروت - مواضيع مشوقة ومهمة تحدثت فيها رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، خلال إطلالتها في برنامج Next، الذي يقدمه الإعلاميان سيرج أسمر وجورجيت أبو راشد، يوم الخميس الماضي، وبعد أن كنا نشرنا لكم الجزء الأول من تغطيتنا لهذا اللقاء، لقراءة الجزء الأول إضغطهنا، ننشر لكم اليوم الجزء الثاني والأخير من تغطيتنا لهذا اللقاء.



إستكمالاً لحديثها عن المسلسلات الرمضانية التي شاهدتها وأعجبتها، قالت المر: "أوجه تحية لـ ماغي بو غصن، التي قدمت مسلسل "ع أمل"، ويجب على كل متابع أن يسأل نفسه، كيف تمكنت ماغي من الجمع بين القسوة والحنية، الفرح والحزن، المشاعر والمنطق، فعلاً ترفع لها القبعة، هي بالفعل ممثلة محترفة".

وأضافت: "الممثلون اللبنانيون الشباب في هذا المسلسل، بديع أبو شقرا وعمار شلق وطلال الجردي، أبدعوا في تجسيد أدوارهم، وبالنسبة لـ مهيار خضور، إلسا زغيب، ماريلين نعمان وريان الحركة، فكلهم حقاً قدموا عملهم بإتقان".

وأشارت المر إلى أن ما حصل مع هذه العائلة في مسلسل "ع أمل"، من الممكن أن يحصل في أي عائلة لبنانية، وهو غير محصور بفئة معينة.

ورداً على سؤال حول الفرق بين مسلسلات الـ 15 حلقة ومسلسلات الـ 30 حلقة خلال شهر رمضان، قالت المر: "يجب أن ننتبه إلى أن هناك عاملاً وحيداً يمكنه أن يكون الحاسم في هذه الموضوع، وهو النص فقط، فقد يتمكن الممثل في بعض الأحيان من تغطية بعض الثغرات التي تُعَدّ صغيرة".

وتطرقت المر إلى النقاش الذي حصل بين الممثلتين اللبنانيتين ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم، بعد أن صرحت الأخيرة بأن مسلسلها هو الرقم واحد من خلال نسب المشاهدة، لتنفي ماغي هذا الأمر، وقالت المر: "أتمنى التوفيق لكليهما، منافسة النجمات جميلة، خصوصاً في الأعمال اللبنانية، وسأعمل دائماً على فضح كل الأخطاء".

وفي حديثها عن مسلسل "2024"، قالت المر: "لدي بعض الأمور التي لم أحبها في الإخراج، خصوصاً أن هناك بعض الأحداث التي ظهرت فيها المماطلة بشكل كبير، ولكن يجب أن لا نحمّل نادين عبئاً إضافياً، وأن نشيد بأن تواجدها في المسلسل غطى على العديد من الأخطاء المتعلقة بالنص".

وتحدثت المر عن المسلسلات المصرية، وأولها مسلسل "صلة رحم"، وقالت: "أشعر أن المصريين يعملون دائماً على موضوع معين، فهناك فترة طويلة عملوا فيها على قضايا "داعـ ش"، والآن نرى أنها يتطرقون إلى "تأجير الرحـ م" وما يترتب عليه من قضايا دينية، ولكن يجب أن نكون على يقين، أن الله لا ينتقم من عبده".

وتابعت: "الدين والقانون لا يسمحان بذلك، ولكن بعض الأشخاص لا يلتزمون بالأمور الدينية والقانونية، ويقومون بهذا الأمر، بهدف الشعور بمشاعر الأمومة".

وأضافت: "أنا أؤمن بالمعجزات، وهذا الأمر ليس بصعب على أي قديس أو قديسة، يبقى نقاء الروح هو أساس تحقيق هذا الأمر، وأتوجه بالمعايدة لجميع اللبنانيين عموماً، والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً، بمناسبة خميس الأسرار وعيد الفصح المجيد، وأتمنى أن يعم السلام في كل الأراضي اللبنانية".

وخلال فقرة "وهم"، التي يؤكد فيها الضيف حقيقة أمر ما من عدمه، كانت ردود المر على التساؤلات كالآتي:

إستقالة من موقع الخليج 365: "وهم".

من إعلامية إلى ممثلة: "دور صغير كإعلامية في التمثيل".

مستشارة إعلامية للممثلة ماغي بو غصن: "من المستحيل أن آخذ مكان صديقي علاء مرعب مهما حصل".

وكشفت المر أن أحد الأشخاص كان عرض عليها مبلغاً مالياً، لتشتم الموسيقار الراحل ملحم بركات، ولكنها رفضت، مشيرة إلى أن الصدق هو أهم عامل للإعلامي الناجح.

خلاف بين إعلامية ومؤسسي جائزة الموريكس دور: "ضميري مرتاح، ومسلسل عروس بيروت هو أكبر دليل، فقد خرج من ضمن الترشيحات الأولية، إلا أن تصويت الجمهور أدخله المنافسة مجدداً"، متطرقة أيضاً إلى ما صرح به الممثل فادي شربل، فقالت المر: "أنا فخورة بتواجدي في لجنة تقييم الدراما والموسيقى في الموريكس دور، ولا يهمني من ينتقدني".

وتابعت المر: "لبنان وجه حضاري، ويكفينا شتم بعضنا البعض، وأظن أن الوقت قد حان لنصفق لبعضنا البعض".

طلاق إعلامية بعد قصة حب جميلة: "أبداً، زواجي أبدي مع زوجي مروان سمعان".



وخلال فقرة TOP FIVE، التي تختار فيها المر أحد الأشخاص لإستضافته في منزلها، عُرضت عليها أسماء غنى غندور، نسرين طافش، وائل جسار وسنا نصر،

فقالت المر :"نسرين طافش لأنني أحبها، وهناك معرفة شخصية بيننا، وهي إنسانة قريبة من القلب، وأحب تمثيلها".

وبين يزبك وهبة، جورج صليبي، شربل خليل وراغدة شلهوب، إختارت المر راغدة شلهوب.

وبين وائل كفوري، ماريو باسيل، عمار شلق وجو أشقر، قالت المر: "لكل منهم ميزة ومعزة خاصة في قلبي، ولكني سأختار وائل كفوري".

وإختارت المر المخرج عادل سرحان الذي طُرح إسمه مع فارس إسكندر، فارس كرم وجمال فياض، مشيرة إلى أنه يجب أن تجعل الشخصيات الخمس التي تستضيفها في منزلها متوافقة فيما بينها.

وإختارت المر الممثلة اللبنانية نوال كامل لتكون ضيفتها الأخيرة، وذلك من بين إلسي فرنيني، كارمن لبس ورزان جمال.

وأشارت المر إلى أن المواضيع التي قد تتطرق إليها خلال العشاء مع ضيوفها المشاهير، هي مواضيع فنية، وذلك للإبتعاد قدر الإمكان، عن كل الأمور السياسية.

وخلال فقرة CATCH UP، التي تقوم فيها المر بالإجابة عن الأسئلة المطروحة بكل مصداقية، جاءت إجاباتها على الشكل الآتي:

إسم نجم تلفزيوني قادر على تقديم أي عمل غير البرامج، قالت: "أصبحنا اليوم في مرحلة قادرين فيها على القيام بكل شيء، على أن تتوافر الشروط اللازمة للعمل مع الشخص المطروح إسمه للعمل".

عن الأشخاص المعروفين فنياً، الذين أثروا في حياة المر، قالت: "ملحم بركات وصباح".

بالنسبة للشخصيات التي تمتلكها المر، قالت :"أمتلك شخصية واحدة، وأتاقلم مع معظم الناس".

وردت المر على الأشخاص الذين يدعون إمتلاكها الكثير من المال، وقالت: "يا ليت، وفي حال حصلت على كمية كبيرة من المال، سأسافر إلى بلد جديد، وأفتتح ستوديو خاص لزوجي مروان، وأساعد أكبر عدد من الناس، ولن أضع أموالي في أي مصرف".

وعن الفنانات اللبنانيات اللواتي تحب الإستماع إلى أغنياتهنَ صباحاً، قالت: "فيروز وماجدة الرومي وجوليا".

وكشفت المر أن هناك وقتاً تبتعد فيه عن الناس، فقالت: "عندما أتعب كثيراً، أحب قضاء بعض الوقت مع نفسي".

وأشارت المر إلى أن أكثر الأوقات المحببة لديها، هي قبل النوم، وقالت: "قبل النوم أصلي، وأقيّم بعض الأمور التي قمت بها خلال يومي".

وفي ختام الحلقة، أكدت المر أن النجم الذي ترغب بإستضافته في برنامجها، هو راغب علامة.