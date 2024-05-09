"ربنا يجعلها من أهل الجنة".. منى زكي تنعى والدة كريم عبد العزيز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت النجمة منى زكي على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز.

وكتبت "زكي"، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك": "خالص عزائي لأخي كريم وأختي ياسمين عبد العزيز في وفاة والدتهما.. ربنا يرحمها ويجعلها من أهل الجنة".

رحلت عن عالمنا السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء.

وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء مساء اليوم ذاته في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



وكتب "كريم عبدالعزيز"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت الي رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز ".

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