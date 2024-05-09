ريهام أيمن في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من داخل المستشفى

ولم تكشف ريهام عن تفاصيل حول حالتها الصحية، واكتفت بالتعليق: "الحمد لله على كل شيء"

ريهام أيمن اعتادت مشاركة الجمهور صور مع أسرتها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اعتزالها الفن وزواجها من الفنان شريف رمزي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام أيمن مسلسل "العراف" والذي عرض عام ٢٠١٣، بطولة: النجم عادل إمام، نهال عنبر، شريف رمزي، محمد عبدالحافظ، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري