قبل تشييع جنازة والدته كريم عبدالعزيز يتصدر تريند "إكس "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

تصدر النجم كريم عبدالعزيز قوائم تريند مواقع "إكس " وفيسبوك، بالتزامن مع موعد تشييع جنازة والدته، اليوم الخميس.

الصفحة الرسمية للنجم كريم عبدالعزيز، في موقع فيسبوك، أعلنت عن وفاة والدته، مساء أمس الأربعاء، وكشفت موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة .

وكتب: ""إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز ٠"

وكشفت عن إقامة صلاة الجنازة اليوم الخميس، في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وأكدت إقامة العزاء مساء اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

وحرص المكتب الإعلامي للنجم كريم عبد العزيز، على التأكيد بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمه الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة