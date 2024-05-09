بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قال محمد عبده في ظهوره الأول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص المطرب السعودي محمد عبده، على الظهور في مقطع فيديو لتقديم التهنئة إلى سالم الهندي "الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات"، بمناسبة زواج نجله.

المطرب السعودي الكبير، في أول ظهور له بعد إعلانه إصابته بسرطان البروستاتا، ظهر في مقطع نشرته قناة روتانا، وقدم التهنئة للهندي، بمناسبة حفل زفاف نجله فواز.

محمد عبده، بدأ المقطع بأبيات شعرية، صاحبت لقطات من حفل الزفاف، وقال: "مبروك يا آل الهندي كلكم مبروك أعمال وخوال، مبروك يا أبو فواز يا حبيبي، اعذرني والله لو أقدر أركب بساط الريح وأجيك".

وتابع: "ألف مبروك يا حبايبي، ألف مبروك، الله يهنيكم ويسعدكم، ويرزقكم الذرية الصالحة، آمين".

وجاء ظهور المطرب السعودي الكبير محمد عبده، بعد ساعات من الإعلان عن إصابته بسرطان البروستاتا.